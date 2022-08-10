США инвестируют миллиарды в производство полупроводников

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"Сегодня я подписал закон CHIPS and Science Act, являющийся капиталовложением "раз в поколение" в самой Америке. Закон, которым может гордиться американский народ", - отметил Байден в Twitter.

Детали

Как отметили в Белом доме, закон призван сделать "исторические инвестиции, которые помогут работникам, общинам и предприятиям США выиграть гонку 21 века".

"Закон CHIPS and Science Act разблокирует еще сотни миллиардов долларов для частных инвестиций в полупроводники по всей стране, включая производство, необходимое для национальной обороны и критических секторов", - отметили в Белом доме.

При этом там указали, что простимулированные принятием закона, на этой неделе профильные компании объявили о дополнительных инвестициях в производство полупроводников в США почти на 50 миллиардов долларов, в результате чего общий объем инвестиций в бизнес достиг почти 150 миллиардов долларов с момента вступления в должность президента Байдена.

Закон же предусматривает выделение 52,7 миллиарда долларов на американские исследования, разработку, производство и наращивание рабочей силы в области производства полупроводников. Это включает 39 миллиардов долларов на стимулирование производства, в частности, 13,2 миллиарда долларов на исследования и разработки и наращивание рабочей силы, а также 500 миллионов долларов на обеспечение безопасности международных информационно-коммуникационных технологий и в цепочку поставок полупроводников.

Законопроект направлен на снижение зависимости США от внешних поставок и усиление позиции страны в конкурентной борьбе с Китаем.