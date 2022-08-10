США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент США Джо Байден повідомив, що підписав 9 серпня закон про підтримку виробників напівпровідників, які використовують у тому числі для мікрочіпів, - тепер Сполучені Штати вкладуть у це десятки мільярдів доларів, пише УНН.
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"Сьогодні я підписав закон CHIPS and Science Act, який є капіталовкладенням "раз у покоління" в самій Америці. Закон, яким може пишатися американський народ", - зазначив Байден у Twitter.
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Як зазначили у Білому домі, закон покликаний зробити "історичні інвестиції, які допоможуть працівникам, громадам і підприємствам США виграти гонку 21 століття".
"Закон CHIPS and Science Act розблокує ще сотні мільярдів доларів для приватних інвестицій у напівпровідники по всій країні, включаючи виробництво, необхідне для національної оборони та критичних секторів", - зазначили у Білому домі.
При цьому там вказали, що простимульовані ухваленням закону, цього тижня профільні компанії оголосили про додаткові інвестиції у виробництво напівпровідників у США майже на 50 мільярдів доларів, внаслідок чого загальний обсяг інвестицій у бізнес досяг майже 150 мільярдів доларів з моменту вступу на посаду президента Байдена.
Закон же передбачає виділення 52,7 мільярда доларів на американські дослідження, розробку, виробництво та в нарощування робочої сили в області виробництва напівпровідників. Це включає 39 мільярдів доларів на стимулювання виробництва, зокрема, 13,2 мільярда доларів на дослідження та розробки та в нарощування робочої сили, а також 500 мільйонів доларів на забезпечення безпеки міжнародних інформаційно-комунікаційних технологій та в ланцюжок поставок напівпровідників.
Законопроект спрямований на зниження залежності США від зовнішніх поставок і посилення позиції країни в конкурентній боротьбі з Китаєм.