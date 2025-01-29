США и ЕС обсудили санкции против россии: что сказал Рубио Каллас
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с представителем ЕС Каей Каллас относительно санкций против россии. Стороны обсудили укрепление трансатлантической безопасности и увеличение оборонных расходов Европы.
Государственный секретарь США Марко Рубио в разговоре с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас 28 января приветствовал продление санкций ЕС против россии за ее войну против Украины, сообщили в Госдепартаменте США, пишет УНН.
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Как указано, Рубио "отметил необходимость укрепления трансатлантической безопасности, призвал Европу увеличить расходы на оборону и отметил вызовы, которые создает Китай".
"Государственный секретарь приветствовал продление санкций ЕС против россии за ее войну против Украины", - сообщили в Госдепе.
Рубио и Каллас, как отмечается, также обсудили пути углубления сотрудничества США и ЕС относительно общих приоритетов.
Европа осторожно оптимистична относительно заявлений Трампа по Украине - Politico27.01.25, 15:10 • 36009 просмотров