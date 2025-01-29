США та ЄС обговорили санкції проти росії: що сказав Рубіо Каллас
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо провів розмову з представником ЄС Каєю Каллас щодо санкцій проти росії. Сторони обговорили зміцнення трансатлантичної безпеки та збільшення оборонних витрат Європи.
Державний секретар США Марко Рубіо у розмові із Верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас 28 січня привітав продовження санкцій ЄС проти росії за її війну проти України, повідомили у Держдепартаменті США, пише УНН.
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Як вказано, Рубіо "наголосив на необхідності зміцнення трансатлантичної безпеки, закликав Європу збільшити витрати на оборону та наголосив на викликах, які створює Китай".
"Державний секретар привітав продовження санкцій ЄС проти росії за її війну проти України", - повідомили у Держдепі.
Рубіо та Каллас, як зазначається, також обговорили шляхи поглиблення співпраці США та ЄС щодо спільних пріоритетів.
Європа обережно оптимістична щодо заяв Трампа по Україні - Politico27.01.25, 15:10 • 37918 переглядiв