США та ЄС обговорили санкції проти росії: що сказав Рубіо Каллас

Державний секретар США Марко Рубіо у розмові із Верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас 28 січня привітав продовження санкцій ЄС проти росії за її війну проти України, повідомили у Держдепартаменті США, пише УНН.

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Як вказано, Рубіо "наголосив на необхідності зміцнення трансатлантичної безпеки, закликав Європу збільшити витрати на оборону та наголосив на викликах, які створює Китай".

"Державний секретар привітав продовження санкцій ЄС проти росії за її війну проти України", - повідомили у Держдепі.

Рубіо та Каллас, як зазначається, також обговорили шляхи поглиблення співпраці США та ЄС щодо спільних пріоритетів.

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