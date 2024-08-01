В турецком аэропорту в Анкаре состоялся самый крупный со времен Холодной войны обмен заключенными между США и россией. Среди освобожденных заключенных – оппозиционные политики и журналисты. Об этом пишет турецкий телеканал NTV, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сегодня самолет Ту-204 летного отряда "Россия" (управление делами президента России) сел в Анкаре в 16:25.

По сообщению ряда СМИ, на нем в столицу Турции были доставлены политзаключенные из РФ для обмена со странами Запада.

Впоследствии турецкий телеканал NTV сообщил, что обмен политическими заключенными состоялся. В сети уже появились отдельные видео обмена заключенными.

Дополнение

Как сообщает cbsnews со ссылкой на источники в Белом доме, в рамках этого обмена США стремятся освободить в частности репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича , ветерана морской пехоты Пола Велана и российско-американскую радиожурналистку Алсу Курмашеву.

Информацию об обмене Алсу Курмашевой подвередил и президент "Радио Свобода" Стивен Капус.

Мы приветствуем новость об освобождении Алсу и благодарны американскому правительству и всем, кто неустанно работал, чтобы положить конец несправедливому обращению с ней со стороны России. Алсу стала мишенью, потому что она была американской журналисткой, которая просто пыталась позаботиться о члене семьи в России. Она не сделала ничего плохого и уж точно не заслужила несправедливого обращения и принудительной разлуки с семьей и коллегами - заявил Стивен Капус.

Кроме того, The Insider назвал имена предполагаемых участников обмена заключенных

По данным издания, РФ в рамках сделки передаст странам Запада 16 человек. Это политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, экс-начальницы штабов Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашова, художница Саша Скочиленко, а также Андрей Пивоваров, Вадим Останин, Кевин Лик, Пол Вилан, Олег Орлов, Демури Воронин, Патрик Шебель и Герман Мойжес и ранее помилованный в Беларуси Рико Кригер.

В обмен на них РФ якобы передадут восемь человек, осужденных в разных странах Запада. Это семейная пара Дульцевых, которые признались в работе на российские спецслужбы и осуждены в Словении, Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному сроку в ФРГ за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, Павел Рубцов, который был заключен в Польше, Михаил Микушин. и задержанный за шпионаж в Норвегии, а также трое мужчин, которые отбывали сроки в США - Роман Селезнев, Владислав Клюшин и Вадим Конощенок.

Евана Гершковича і Пола Вілана звільнено в рамках обміну між рф і Сполученими Штатами