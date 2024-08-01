Киев • УНН
Журналист WSJ Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан освобождены из российской тюрьмы в рамках обмена заключенными. Оба американца, обвиненные в шпионаже, покидают территорию России.
Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан направляются за пределы рф. По данным агентства Bloomberg, граждане США были освобождены в процессе обмена заключенными, передает УНН.
Детали
Заключенные в тюрьму в россии по обвинениям в шпионаже репортер Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан были освобождены в рамках крупного обмена пленными, в котором участвуют Соединенные Штаты Америки.
Справка
Гершкович и Уилан получили по 16 лет колонии в рф. Первого обвинили в сборе информации о деятельности "Уралвагонзавода". Второго — в попытке якобы получить сведения о курсантах ФСБ.
США вели обширные переговоры, чтобы добиться освобождения двоих граждан, - Гершковича и Уилана Государственный департамент США назвал ошибочно задержанными.
Дополнение
Сейчас оба находятся в пути, чтобы покинуть пределы россии.
Дальнейшие подробности обмена пока не были доступны.
Ранее WSJ сообщил, что журналист Эван Гершкович освобожден и возвращается в США