Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан направляются за пределы рф. По данным агентства Bloomberg, граждане США были освобождены в процессе обмена заключенными, передает УНН.

Детали

Заключенные в тюрьму в россии по обвинениям в шпионаже репортер Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан были освобождены в рамках крупного обмена пленными, в котором участвуют Соединенные Штаты Америки.

Справка

Гершкович и Уилан получили по 16 лет колонии в рф. Первого обвинили в сборе информации о деятельности "Уралвагонзавода". Второго — в попытке якобы получить сведения о курсантах ФСБ.

США вели обширные переговоры, чтобы добиться освобождения двоих граждан, - Гершковича и Уилана Государственный департамент США назвал ошибочно задержанными.

Дополнение

Сейчас оба находятся в пути, чтобы покинуть пределы россии.

Дальнейшие подробности обмена пока не были доступны.

Ранее WSJ сообщил, что журналист Эван Гершкович освобожден и возвращается в США