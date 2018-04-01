США и Южная Корея начали первые после Олимпиады совместные военные учения

Всего учения пройдут в течение четырех недель. Как отмечает агентство, продолжительность маневров была сокращена до месяца, потому что у них не будет задействована стратегическая военная техника США, такая как авианосцы и атомные подводные лодки.

Собеседник агентства рассказал, что, в том числе 8 апреля будет проведена тренировка высадки на территории Южной Кореи, в которой будет принимать участие 40,500-тонный многоцелевой десантный корабль американского флота США USS Wasp и корабль USS Bonhomme Richard такого же класса, на борту которых будут расположены истребили F-35B. Кроме того, 23 апреля планируется провести маневры, в которых примут участие 12,2 тыс. американских военнослужащих.

Как сообщал УНН, поп-музыканты из Южной Кореи вылетели в КНДР для участия в концертах.