США і Південна Корея почали перші після Олімпіади спільні військові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Збройні сили США і Південної Кореї почали спільні військові навчання. Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на представника південнокорейського міністерства оборони, інформує УНН.
Всього навчання триватимуть протягом чотирьох тижнів. Як зазначає агентство, тривалість маневрів була скорочена до місяця, тому що у них не буде задіяна стратегічна військова техніка США, така як авіаносці і атомні підводні човни.
Співрозмовник агентства розповів, що, у тому числі 8 квітня буде проведено тренування висадки на території Південної Кореї, у якій братиме участь 40,500-тонний багатоцільовий десантний корабель американського флоту США USS Wasp і корабель USS Bonhomme Richard такого ж класу, на борту яких буде розташовані винищувачі F-35B. Крім того, 23 квітня планується провести маневри, у яких візьмуть участь 12,2 тис. американських військовослужбовців.
Як повідомляв УНН, поп-музиканти з Південної Кореї вилетіли в КНДР для участі в концертах.