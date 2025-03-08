США и ДР Конго ведут переговоры о соглашении по полезным ископаемым - FT
Киев • УНН
США начали предварительные переговоры с ДР Конго о доступе к критически важным полезным ископаемым страны. Конго предлагает права на разведку в обмен на поддержку правительства и помощь в военной сфере.
США ведут предварительные переговоры с Демократической Республикой Конго относительно возможной сделки, которая предоставит им доступ к важнейшим полезным ископаемым страны, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
ДР Конго, богатая медью, кобальтом и ураном, как сообщается, обратилась к США в прошлом месяце с предложением о предоставлении прав на разведку в обмен на поддержку правительства президента Феликса Чисекеди. Сделка может поддержать Чисекеди на фоне его конфликта на востоке, где повстанцы M23, поддерживаемые Руанде, контролируют районы, богатые полезными ископаемыми.
По словам источников, дискуссии с Вашингтоном в последние дни стали более серьезными, хотя некоторые препятствия остаются, и они все еще на относительно ранней стадии.
"ДРК имеет значительную долю мировых важнейших полезных ископаемых, необходимых для передовых технологий. Соединенные Штаты открыты для обсуждения партнерства в этом секторе, которое согласуется с программой "Америка прежде всего" администрации Трампа", - сказал представитель Госдепартамента Financial Times.
В письме госсекретарю США Марко Рубио от конголезского сенатора Пьера Канди Каламбаи было предложено предоставить американским компаниям права на добычу в обмен на поддержку США в обучении и оснащении вооруженных сил Конго. США видят в этом шанс противостоять доминированию Китая в горнодобывающей отрасли Конго.
Хрупкое политическое состояние страны усложняет переговоры. Позиции Чисекеди выглядят шаткими, и некоторые считают это предложение отчаянным шагом. Тем временем Руанде обвиняют в использовании конфликта в Конго ради полезных ископаемых, что усиливает напряженность в регионе.
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