США и ДР Конго ведут переговоры о соглашении по полезным ископаемым - FT

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17785 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34301 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67777 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217653 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125061 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393528 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312345 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214108 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244399 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255230 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16589 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12322 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13263 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16088 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13564 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134349 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217648 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393527 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255461 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312344 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4214 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16124 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47105 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72527 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57585 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

США и ДР Конго ведут переговоры о соглашении по полезным ископаемым - FT

Киев • УНН

 • 17808 просмотра

США начали предварительные переговоры с ДР Конго о доступе к критически важным полезным ископаемым страны. Конго предлагает права на разведку в обмен на поддержку правительства и помощь в военной сфере.

США и ДР Конго ведут переговоры о соглашении по полезным ископаемым - FT

США ведут предварительные переговоры с Демократической Республикой Конго относительно возможной сделки, которая предоставит им доступ к важнейшим полезным ископаемым страны, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

ДР Конго, богатая медью, кобальтом и ураном, как сообщается, обратилась к США в прошлом месяце с предложением о предоставлении прав на разведку в обмен на поддержку правительства президента Феликса Чисекеди. Сделка может поддержать Чисекеди на фоне его конфликта на востоке, где повстанцы M23, поддерживаемые Руанде, контролируют районы, богатые полезными ископаемыми.

По словам источников, дискуссии с Вашингтоном в последние дни стали более серьезными, хотя некоторые препятствия остаются, и они все еще на относительно ранней стадии.

"ДРК имеет значительную долю мировых важнейших полезных ископаемых, необходимых для передовых технологий. Соединенные Штаты открыты для обсуждения партнерства в этом секторе, которое согласуется с программой "Америка прежде всего" администрации Трампа", - сказал представитель Госдепартамента Financial Times.

В письме госсекретарю США Марко Рубио от конголезского сенатора Пьера Канди Каламбаи было предложено предоставить американским компаниям права на добычу в обмен на поддержку США в обучении и оснащении вооруженных сил Конго. США видят в этом шанс противостоять доминированию Китая в горнодобывающей отрасли Конго.

Хрупкое политическое состояние страны усложняет переговоры. Позиции Чисекеди выглядят шаткими, и некоторые считают это предложение отчаянным шагом. Тем временем Руанде обвиняют в использовании конфликта в Конго ради полезных ископаемых, что усиливает напряженность в регионе.

МЗС о ресурсном соглашении с США: оно хорошее, и мы хотим подписать его как можно быстрее07.03.25, 14:01 • 16967 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Financial Times
Руанда
Соединенные Штаты
Демократическая Республика Конго
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96