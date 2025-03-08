США та ДР Конго ведуть переговори щодо угоди про корисні копалини - FT
Київ • УНН
США розпочали попередні переговори з ДР Конго про доступ до критично важливих корисних копалин країни. Конго пропонує права на розвідку в обмін на підтримку уряду та допомогу у військовій сфері.
США ведуть попередні переговори з Демократичною Республікою Конго щодо можливої угоди, яка надає їм доступ до найважливіших корисних копалин країни, повідомляє Financial Times, пише УНН.
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ДР Конго, багата на мідь, кобальт і уран, як повідомляється, звернулася до США минулого місяця з пропозицією про надання прав на розвідку в обмін на підтримку уряду президента Фелікса Чісекеді. Угода може підтримати Чісекеді, на тлі того, як він стикається з конфліктом на сході, де повстанці M23, яких підтримує Руанда, контролюють райони, багаті корисними копалинами.
За словами джерел, дискусії з Вашингтоном останніми днями стали більш серйозними, хоча деякі перешкоди залишаються, і вони досі на відносно ранній стадії.
"ДРК має значну частку світових найважливіших корисних копалин, необхідних для передових технологій. Сполучені Штати відкриті для обговорення партнерства в цьому секторі, яке узгоджується з програмою "Америка перш за все" адміністрації Трампа", - сказав речник Держдепартаменту Financial Times.
У листі держсекретарю США Марко Рубіо від конголезького сенатора П’єра Канди Каламбаї було запропоновано надати американським компаніям права на видобуток в обмін підтримку США в навчанні та оснащенні збройних сил Конго. США бачать у цьому шанс протистояти домінуванню Китаю в гірничодобувній галузі Конго.
Крихкий політичний стан країни ускладнює переговори. Позиції Чісекеді виглядають хиткими, і дехто вважає цю пропозицію відчайдушним кроком. Тим часом Руанду звинувачують у використанні конфлікту в Конго заради корисних копалин, що посилює напруженість у регіоні.
МЗС про ресурсну угоду зі США: вона хороша, і ми хочемо підписати її якомога швидше07.03.25, 14:01 • 16971 перегляд