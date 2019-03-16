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США и Великобритания заявили о необходимости расследовать смерть грузина в Абхазии

Киев • УНН

 • 8713 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Исполняющий обязанности посла США в Грузии Росс Уилсон призвал расследовать смерть гражданина Грузии, чье тело нашли в погрануправлении ФСБ России в так называемой “Республике Абхазия”. Об этом сообщает грузинский Первый канал, передает УНН.

США и Великобритания заявили о необходимости расследовать смерть грузина в Абхазии

“Мы хотим увидеть надлежащее расследование”, — сказал он.

Уилсон заявил, что грузина, по всей видимости, похитили. Дипломат отметил, что тот умер при “подозрительных обстоятельствах”.

Посольство Великобритании в Тбилиси также призвало Россию дать разъяснения по поводу смерти гражданина Грузии. В аккаунте в Twitter посольство также добавило, что он удерживался “на российском объекте”.

Напоминаем, ранее в марте в служебном помещении пограничного управления ФСБ России нашли мертвым гражданина Грузии Ираклия Кварацхелия. Его задержали в Абхазии за “незаконное пересечение абхазо-грузинской границы” и доставили 10 марта в погрануправление для составления документов. По данным “Службы госбезопасности Абхазии” и ФСБ России, он совершил самоубийство. Российские правоохранительные органы проводят расследование произошедшего.

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