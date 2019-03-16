США і Британія заявили про необхідність розслідувати смерть грузина в Абхазії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Виконуючий обов’язки посла США в Грузії Росс Вілсон закликав розслідувати смерть громадянина Грузії, чиє тіло знайшли в прикордонуправлінні ФСБ Росії в так званій “Республіці Абхазія”. Про це повідомляє грузинський Перший канал, передає УНН.
“Ми хочемо побачити належне розслідування”, — сказав він.
Вілсон заявив, що грузина, судячи з усього, викрали. Дипломат зазначив, що той помер за “підозрілих обставин”.
Посольство Великої Британії в Тбілісі також закликало Росію дати роз’яснення з приводу смерті громадянина Грузії. В акаунті в Twitter посольство також додало, що він утримувався “на російському об’єкті”.
Нагадуємо, раніше в березні в службовому приміщенні прикордонного управління ФСБ Росії знайшли мертвим громадянина Грузії Іраклія Кварацхелія. Його затримали в Абхазії за “незаконне перетинання абхазо-грузинського кордону” і доставили 10 березня до прикордонного управління для складання документів. За даними “Служби держбезпеки Абхазії” і ФСБ Росії, він наклав на себе руки. Російські правоохоронні органи проводять розслідування події.