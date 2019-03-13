У самопроголошений Абхазії затримали грузина, в будівлі ФСБ його знайшли мертвим

КИЇВ. 13 березня. УНН. Громадянин Грузії Іраклій Кварацхелія, який був затриманий в так званій “Республіці Абхазії” за “незаконний перетин абхазо-грузинського кордону”, знайдений мертвим у службовому приміщенні прикордонного управління ФСБ Росії в Абхазії. Про це повідомляється в середу на сайті “Служби держбезпеки (СГБ) Абхазії”, передає УНН.