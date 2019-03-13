У самопроголошений Абхазії затримали грузина, в будівлі ФСБ його знайшли мертвим
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Громадянин Грузії Іраклій Кварацхелія, який був затриманий в так званій “Республіці Абхазії” за “незаконний перетин абхазо-грузинського кордону”, знайдений мертвим у службовому приміщенні прикордонного управління ФСБ Росії в Абхазії. Про це повідомляється в середу на сайті “Служби держбезпеки (СГБ) Абхазії”, передає УНН.
Відзначається, що затриманий був доставлений 10 березня в прикордонне відділення ФСБ РФ для складання процесуальних документів після “незаконного перетину державного кордону”.
“Перебуваючи один в службовому приміщенні, Іраклій Кварацхелія скоїв суїцид. Вжитими заходами з залученням медичного персоналу врятувати Кварацхелія не вдалося”, - йдеться в повідомленні. Після проведення судової медичної експертизи “міністерства охорони здоров’я Абхазії” фахівці підтвердили, що смерть загиблого носить ненасильницький характер.
За фактом події правоохоронні органи Росії проводять розслідування. В даний час вирішується питання про передачу тіла загиблого грузинській стороні.
У ФСБ Росії підтвердили інформацію про суїцид грузина, повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу відомства.
Заступник держміністра Грузії з питань примирення і громадянської рівноправності Руслан Абашидзе підтвердив факт загибелі Іраклія Кварацхелія. За його словами, на військовій базі в Набакеві була проведена первинна експертиза тіла 28-річного громадянина Грузії. В даний час тіло загиблого доставлено в бюро експертизи.
“На даному етапі я не можу говорити про деталі, виходячи з того, що ведеться перевірка фактів. У зв’язку з цим важким фактом порушено кримінальну справу, всі факти встановлять експертиза і слідство. Ми не можемо говорити про версії, це встановлять експертиза і слідство”, — наводить слова Абашидзе видання Грузія Online.
Нагадуємо, у січні троє військових РФ загинули в Абхазії під час падіння БТР в ущелину.