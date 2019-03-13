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В самопровозглашенной Абхазии задержали грузина, в здании ФСБ его нашли мертвым

Киев • УНН

 • 9179 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Гражданин Грузии Ираклий Кварацхелия, который был задержан в так называемой “Республике Абхазии” за “незаконное пересечение абхазо-грузинской границы”, найден мертвым в служебном помещении погрануправления ФСБ России в Абхазии. Об этом сообщается в среду на сайте “Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии”, передает УНН.

В самопровозглашенной Абхазии задержали грузина, в здании ФСБ его нашли мертвым

Отмечается, что задержанный был доставлен 10 марта в пограничное отделение ФСБ РФ для составления процессуальных документов после “незаконного пересечения государственной границы”.

“Находясь один в служебном помещении, Ираклий Кварацхелия совершил суицид. Принятыми мерами с привлечением медицинского персонала спасти Кварацхелия не удалось”, — говорится в сообщении. После проведения судебной медицинской экспертизы “министерства здравоохранения Абхазии” специалисты подтвердили, что смерть погибшего носит ненасильственный характер.

По факту случившегося правоохранительные органы России проводят расследование. В настоящее время решается вопрос о передаче тела погибшего грузинской стороне.

В ФСБ России подтвердили информацию о суициде грузина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Заместитель госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Руслан Абашидзе подтвердил факт гибели Ираклия Кварацхелия. По его словам, на военной базе в Набакеви была проведена первичная экспертиза тела 28-летнего гражданина Грузии. В настоящее время тело погибшего доставлено в бюро экспертизы.

“На данном этапе я не могу говорить о деталях, исходя из того, что ведется проверка фактов. В связи с этим тяжелым фактом возбуждено уголовное дело, все факты установят экспертиза и следствие. Мы не можем говорить о версиях, это установят экспертиза и следствие”, — приводит слова Абашидзе издание Грузия Online.

Напоминаем, в январе трое военных РФ погибли в Абхазии во время падения БТР в ущелье.

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