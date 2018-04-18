США готовятся дать отпор в киберпространстве своим противникам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Американское правительство рассмотрит все варианты действий в ответ на кибератаки. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Киртсен Нильсен, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"США, как вы знаете, имеет целый спектр вариантов ответить, как открыто так и тайно, и мы используем их все, чтобы разоблачить злонамеренные действия, наказать за них и не допустить будущих враждебных мероприятий в киберпространстве", - заявила Нильсен.
Она отметила, что США работают над тем, чтобы "дать отпор" тем, кто атакует Америку в киберпространстве.
"У меня новости для противников Америки: вмешательство больше не останется без последствий. Мы не будем терпеть краж нашей информации, данных, инноваций и ресурсов. И мы не потерпим вмешательства, которое нацелено в самое сердце нашей демократии", - отметила министр.
"Тем, кто хочет попробовать атаковать нашу демократию, или повлиять на наши выборы, или выборы в странах-союзниках США, подорвать наш национальный суверенитет, скажу просто - не делайте этого", - сказала Нильсен.
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Американский чиновник также заявила, что ее ведомство и президент США Дональд Трамп прилагают все усилия, чтобы не допустить новых вмешательств в выборы в США со стороны России, или любых других стран.
"Два года назад правительство России обратился к наглой, многогранной кампании воздействия, которая была призвана подорвать доверие общественности к нашему демократическому процессу в целом и к выборам в частности. Эта кампания включала шпионаж, обнародование похищенной информации, кибервмешательство в системы регистрации избирателей на уровне штатов и местном уровне, онлайн пропаганду и др.", - добавила она.
"Мы не можем позволить этому повториться и именно поэтому министерство внутренней безопасности США выбрало агрессивный подход, чтобы защитить нашу инфраструткру выборов", - заявила министр.
Накануне США и Великобритания обвинили хакеров, которых поддерживает российское правительство, в том, что они заразили компьютерные роутеры в мире в рамках своей кампании по кибершпионажу, направленной против правительственных учреждений, бизнеса и операторов критически важной инфраструктуры. Чиновники США и Великобритании сообщили, что они планируют выдать совместное сообщение о нападения на роутеры, которые являются ключевой частью инфраструктуры интернета.