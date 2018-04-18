США готовятся дать отпор в киберпространстве своим противникам

"США, как вы знаете, имеет целый спектр вариантов ответить, как открыто так и тайно, и мы используем их все, чтобы разоблачить злонамеренные действия, наказать за них и не допустить будущих враждебных мероприятий в киберпространстве", - заявила Нильсен.

Она отметила, что США работают над тем, чтобы "дать отпор" тем, кто атакует Америку в киберпространстве.

"У меня новости для противников Америки: вмешательство больше не останется без последствий. Мы не будем терпеть краж нашей информации, данных, инноваций и ресурсов. И мы не потерпим вмешательства, которое нацелено в самое сердце нашей демократии", - отметила министр.

"Тем, кто хочет попробовать атаковать нашу демократию, или повлиять на наши выборы, или выборы в странах-союзниках США, подорвать наш национальный суверенитет, скажу просто - не делайте этого", - сказала Нильсен.

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Американский чиновник также заявила, что ее ведомство и президент США Дональд Трамп прилагают все усилия, чтобы не допустить новых вмешательств в выборы в США со стороны России, или любых других стран.

"Два года назад правительство России обратился к наглой, многогранной кампании воздействия, которая была призвана подорвать доверие общественности к нашему демократическому процессу в целом и к выборам в частности. Эта кампания включала шпионаж, обнародование похищенной информации, кибервмешательство в системы регистрации избирателей на уровне штатов и местном уровне, онлайн пропаганду и др.", - добавила она.

"Мы не можем позволить этому повториться и именно поэтому министерство внутренней безопасности США выбрало агрессивный подход, чтобы защитить нашу инфраструткру выборов", - заявила министр.

Накануне США и Великобритания обвинили хакеров, которых поддерживает российское правительство, в том, что они заразили компьютерные роутеры в мире в рамках своей кампании по кибершпионажу, направленной против правительственных учреждений, бизнеса и операторов критически важной инфраструктуры. Чиновники США и Великобритании сообщили, что они планируют выдать совместное сообщение о нападения на роутеры, которые являются ключевой частью инфраструктуры интернета.