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США готуються дати відсіч у кіберпросторі своїм противникам

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Американський уряд розгляне усі варіанти дій у відповідь на кібератаки. Про це заявила міністр внутрішньої безпеки США Кіртсен Нільсен, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

США готуються дати відсіч у кіберпросторі своїм противникам

"США, як ви знаєте, має цілий спектр варіантів відповісти, як відкрито так і таємно, і ми використаємо їх усі, щоб викрити зловмисні дії, покарати за них та недопустити майбутніх ворожих заходів у кіберпросторі", - заявила Нільсен.

Вона відзначила, що США працюють над тим, щоб "дати відсіч" тим, хто атакує Америку у кіберпросторі.

"Маю новини для противників Америки: втручання більше не лишатиметься без наслідків. Ми не будемо терпіти крадіжок нашої інформації, даних, інновацій та ресурсів. І ми не потерпимо втручання, яке націлене у саме серце нашої демократії", - відзначила міністр.

"Тим, хто хоче спробувати атакувати нашу демократію, або вплинути на наші вибори, або вибори у країнах-союзниках США, підірвати наш національний суверенітет, скажу просто - не робіть цього", - сказала Нільсен.

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Американський урядовець також заявила, що її відомство та президент США Дональд Трамп докладають усіх зусиль, щоб недопустити нових втручань у вибори у США з боку Росії, або будь-яких інших країн.

"Два роки тому уряд Росії вдався до нахабної, багатогранної кампанії впливу, яка була покликана підірвати довіру громадськості до нашого демократичного процесу загалом та до виборів зокрема. Ця кампанія включала шпигунство, оприлюднення викраденої інформації, кібервтручання у системи реєстрації виборців на рівні штатів та місцевому рівні, онлайн пропаганду та ін.", - додала вона.

"Ми не можемо дозволити цьому повторитись і саме тому міністерство внутрішньої безпеки США обрало агресивний підхід, щоб захистити нашу інфраструткру виборів", - заявила урядовець.

Напередодні США та Великобританія звинуватили хакерів, яких підтримує російський уряд, в тому, що вони заразили комп’ютерні роутери у світі в рамках своєї кампанії з кібершпигунства, спрямованої проти урядових установ, бізнесу та операторів критично важливої інфраструктури. Посадовці США та Британії поінформували, що вони планують видати спільне повідомлення про напади проти роутерів, які є ключовою частиною інфраструктури інтернету. 

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