США готовят отдельные пакеты для украинского ВПК - Зеленский

В Украине существует договоренность с администрацией президента США Джо Байдена по нескольким пакетам помощи для усиления отечественного военно-промышленного комплекса и дальнобойности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает УНН со ссылкой на «Суспільне».

«Сегодня 400 млн долларов (министр обороны США Остин заявил об очередном пакете военной помощи во время визита в Киев 21 октября - ред.) Также в ближайшие дни еще один пакет должен быть на 800 млн долл. - это первый транш на нашу дальнобойность. Затем должен быть следующий транш, также на дальнобойность, в размере 700-800 млн», - сказал Зеленский.

США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине на 400 млн долларов: что туда войдет

Дополнение

Зеленский заявил, что для Украины готовится еще один пакет финансирования от США на производство украинских дронов на 800 млн долларов.