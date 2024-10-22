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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США готовят отдельные пакеты для украинского ВПК - Зеленский

США готовят отдельные пакеты для украинского ВПК - Зеленский

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 13:22  •  4129 просмотра

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Зеленский сообщил о договоренностях с США по нескольким пакетам помощи для украинского ВПК. Ожидаются транши на дальнобойность и производство дронов общей суммой около 2 млрд долларов.

В Украине существует договоренность с администрацией президента США Джо Байдена по нескольким пакетам помощи для усиления отечественного военно-промышленного комплекса и дальнобойности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает УНН со ссылкой на «Суспільне».

«Сегодня 400 млн долларов (министр обороны США Остин заявил об очередном пакете военной помощи во время визита в Киев 21 октября - ред.) Также в ближайшие дни еще один пакет должен быть на 800 млн долл. - это первый транш на нашу дальнобойность. Затем должен быть следующий транш, также на дальнобойность, в размере 700-800 млн», - сказал Зеленский.

США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине на 400 млн долларов: что туда войдет21 октября 2024, 14:22 • 17562 просмотра

Дополнение

Зеленский заявил, что для Украины готовится еще один пакет финансирования от США на производство украинских дронов на 800 млн долларов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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