США готують окремі пакети для українського ВПК - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський повідомив про домовленості з США щодо кількох пакетів допомоги для українського ВПК. Очікуються транші на далекобійність та виробництво дронів загальною сумою близько 2 млрд доларів.
В України існує домовленість з адміністрацією президента США Джо Байдена щодо кількох пакетів допомоги для посилення вітчизняного військово-промислового комплексу та далекобійності. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, передає УНН з посиланням на "Суспільне".
"Сьогодні 400 млн доларів (міністр оборони США Остін заявив про черговий пакет військової допомоги під час візиту до Києва 21 жовтня — ред.). Також найближчими днями ще один пакет повинен бути на 800 млн дол. — це перший транш на нашу далекобійність. Потім має бути наступний транш, також на далекобійність, у розмірі 700-800 млн", — сказав Зеленський.
США оголосили про новий пакет оборонної допомоги Україні на 400 млн доларів: що туди увійде21.10.24, 17:22 • 18640 переглядiв
Доповнення
Зеленський заявив, що для України готується ще один пакет фінансування від США на виробництво українських дронів на 800 млн доларів.