США готовят новый санкционный удар по рф: что ждет Газпромбанк?

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения санкций против российского "Газпромбанка", передает УНН со ссылкой на Nikkei.

"Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения дополнительных финансовых санкций против россии, поскольку Белый дом принимает меры по запрету банкам США сотрудничать с Газпромбанком, крупным российским кредитором, играющим ключевую роль в энергетических сделках", - сказано в сообщении.

США уведомили членов стран Группы семи, что примут решение о мерах не позднее конца этого месяца, сообщили Nikkei многочисленные источники, включая высокопоставленных чиновников Европейского союза.