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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США готовят новый оборонный закон с миллиардными расходами против Huawei и ZTE

США готовят новый оборонный закон с миллиардными расходами против Huawei и ZTE

Киев  •  УНН

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Палата представителей США рассмотрит законопроект с выделением $3 млрд на изъятие китайского оборудования из телекоммуникационных сетей. Документ содержит положения по противодействию влиянию Китая и оценки его биотехнологических возможностей.

Палата представителей США готовится голосовать за оборонный законопроект с положениями против Китая. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

На следующей неделе Палата представителей Конгресса США рассмотрит ежегодный оборонный законопроект, предусматривающий более 3 миллиардов долларов для поддержки американских телекоммуникационных компаний в изъятии оборудования китайских производителей Huawei и ZTE из беспроводных сетей страны. Целью этих мер является устранение рисков для национальной безопасности. 

Документ объемом 1800 страниц, обнародованный в субботу вечером, содержит ряд положений, направленных на усиление противодействия китайскому влиянию. Средних требование подготовить отчет о способах, которыми Китай пытается обходить правила национальной безопасности США, а также проведение оценки разведывательных данных относительно современных возможностей Китая в области биотехнологий. 

Си Цзиньпин: Китай стремится быть партнером и другом США16 окт. 2024, 02:44 • 16528 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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