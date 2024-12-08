США готовят новый оборонный закон с миллиардными расходами против Huawei и ZTE
Киев • УНН
Палата представителей США рассмотрит законопроект с выделением $3 млрд на изъятие китайского оборудования из телекоммуникационных сетей. Документ содержит положения по противодействию влиянию Китая и оценки его биотехнологических возможностей.
Палата представителей США готовится голосовать за оборонный законопроект с положениями против Китая. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
На следующей неделе Палата представителей Конгресса США рассмотрит ежегодный оборонный законопроект, предусматривающий более 3 миллиардов долларов для поддержки американских телекоммуникационных компаний в изъятии оборудования китайских производителей Huawei и ZTE из беспроводных сетей страны. Целью этих мер является устранение рисков для национальной безопасности.
Документ объемом 1800 страниц, обнародованный в субботу вечером, содержит ряд положений, направленных на усиление противодействия китайскому влиянию. Средних требование подготовить отчет о способах, которыми Китай пытается обходить правила национальной безопасности США, а также проведение оценки разведывательных данных относительно современных возможностей Китая в области биотехнологий.
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