США поможет в реабилитации украинских военных - Аваков

"На встрече с конгрессменами США Марси Каптур, Энди Харрисом и Сандер Левин договорились о обширной партнерской программе медицинской реабилитации и психологической помощи пострадавшим от поствоенного синдрома", - сказал Аваков.

Он отметил, что США имеет большой опыт в решении этой проблемы.

"Военный конфликт, спровоцированный путинским режимом, продолжается уже более 4 лет и за это время через фронт прошло около 600 тыс. украинцев. И нам необходим ваш опыт в преодолении этой проблемы", - подчеркнул министр.

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Стороны также обсудили ситуацию с военным конфликтом в Украине и пути выхода из него. При этом Аваков подчеркнул, что видит два возможных сценария развития ситуации: эскалация военных действий со стороны России или мирное урегулирование, которое может заключаться в постепенном выводе сил агрессора с территории Украины.

"Органы внутренних дел уже разрабатывают стратегию реинтеграции освобожденных территорий, поскольку именно силы МВД будут первыми, кто войдет на возвращенные земли. Поэтому крайне важно иметь четкое видение этого процесса", - отметил глава ведомства.

В свою очередь, конгрессмен Каптур выразила готовность в ближайшее время посетить Украину для выработки практического алгоритма стратегии реинтеграции.

Напомним, в зоне АТО погиб один украинский военный, четверо получили ранения различной степени. Среди раненых есть женщина-медик.