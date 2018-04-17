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США допоможе у реабілітації українських військових - Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Фахівці із США висловили готовність запровадити програму медичної та психологічної реабілітації українських військових, які побували в зоні АТО. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков після зустрічі з американськими конгресменами у США, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС України.

США допоможе у реабілітації українських військових - Аваков

“На зустрічі з конгресменами США Марсі Каптур, Енді Харрісом та Сандером Левін домовились про велику партнерську програму медичної реабілітації та психологічної допомоги постраждалим від поствійськового синдрому”, — сказав Аваков.

Він наголосив, що США має великий досвід у вирішенні цієї проблеми.

“Військовий конфлікт, спровокований путінським режимом, триває вже більше 4 років і за цей час через фронт пройшло близько 600 тисяч українців. І нам необхідний ваш досвід у подоланні цієї проблеми”, — наголосив міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аваков у США обговорив план повернення Донбасу та Криму

Сторони також обговорили ситуацію з військовим конфліктом в Україні і шляхи виходу з неї. При цьому Аваков підкреслив, що бачить два можливих сценарії розвитку ситуації: ескалація воєнних дій з боку Росії або мирне врегулювання, яке може полягати в поступовому виводі сил агресора з території України.

“Органи внутрішніх справ вже розробляють стратегію реінтеграції звільнених територій, оскільки саме сили МВС будуть першими, хто увійде на повернуті землі. Тому вкрай важливо мати чітке бачення цього процесу”, — зазначив очільник Міністерства.

У свою чергу, конгресмен Каптур висловила готовність в найближчий час відвідати Україну для вироблення практичного алгоритму стратегії реінтеграції.

Нагадаємо, у зоні АТО загинув один український військовий, четверо отримали поранення різного ступеню. Серед поранених є жінка-медик.

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