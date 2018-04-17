США допоможе у реабілітації українських військових - Аваков

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Фахівці із США висловили готовність запровадити програму медичної та психологічної реабілітації українських військових, які побували в зоні АТО. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков після зустрічі з американськими конгресменами у США, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС України.