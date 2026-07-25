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США бесплатно получили уникальный опыт современной войны – Зеленский

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

Президент Зеленский заявил, что США получили бесценный военный опыт благодаря сотрудничеству с Украиной, не платя жизнями своих солдат. Наибольшую ценность представляет украинский опыт в сфере беспилотных технологий и военных инноваций.

США бесплатно получили уникальный опыт современной войны – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты получили бесценный военный опыт благодаря сотрудничеству с Украиной во время войны. Об этом он сказал в интервью Лори Лумер, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, после прихода к власти Дональда Трампа Украина начала закупать американское вооружение, что стало выгодным бизнесом для США.

Америка получила весь опыт этой войны. Все американские генералы уже его изучили. США получили этот опыт без необходимости платить за него жизнями своих солдат. Мы заплатили за него своими жизнями

– заявил Зеленский.

Президент отдельно подчеркнул, что наибольшую ценность для партнеров представляет украинский опыт в сфере беспилотных технологий и современных военных инноваций.

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Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина