США аннулируют визы еще 77 чиновникам из окружения Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Вице-президент США Майк Пенс заявил 6 марта о том, что США собираются отозвать визы у еще 77 человек, связанных с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Сегодня Государственный департамент объявляет, что Соединенные Штаты аннулируют 77 виз, включая многих чиновников режима Мадуро и их семьи", - сказал Пенс в своей речи перед Латиноамериканской коалицией в Вашингтоне.
Напомним, 1 марта США уже отозвали визы у 49 венесуэльских чиновников и членов их семей.
“США продолжат принимать меры по Мадуро и другим коррупционерам, а также тех, кто нарушает права человека”, заявил тогда Госдепартамент США.
“Мы призываем все страны усилить экономическое давление на Мадуро и его коррумпированных соратников, а также ограничить выдачу виз его окружению”, сказано в сообщение внешнеполитического ведомства.