США аннулируют визы еще 77 чиновникам из окружения Мадуро

"Сегодня Государственный департамент объявляет, что Соединенные Штаты аннулируют 77 виз, включая многих чиновников режима Мадуро и их семьи", - сказал Пенс в своей речи перед Латиноамериканской коалицией в Вашингтоне.

Напомним, 1 марта США уже отозвали визы у 49 венесуэльских чиновников и членов их семей.

“США продолжат принимать меры по Мадуро и другим коррупционерам, а также тех, кто нарушает права человека”, заявил тогда Госдепартамент США.

“Мы призываем все страны усилить экономическое давление на Мадуро и его коррумпированных соратников, а также ограничить выдачу виз его окружению”, сказано в сообщение внешнеполитического ведомства.