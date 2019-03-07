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США анулюють візи ще 77 чиновникам з оточення Мадуро

США анулюють візи ще 77 чиновникам з оточення Мадуро

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс заявив 6 березня про те, що США збираються відкликати візи у ще 77 осіб, пов'язаних з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Сьогодні Державний департамент оголошує, що Сполучені Штати анулюють 77 віз, включаючи багатьох чиновників режиму Мадуро і їх сім'ї", - сказав Пенс в своїй промові перед Латиноамериканською коаліцією в Вашингтоні.

Нагадаємо, 1 березня США вже відкликали візи у 49 венесуельських чиновників і членів їхніх сімей.

"США продовжать вживати заходів щодо Мадуро і інших корупціонерів, а також тих, хто порушує права людини", заявив тоді Держдепартамент США.

"Ми закликаємо всі країни посилити економічний тиск на Мадуро і його корумпованих соратників, а також обмежити видачу віз його оточенню", сказано в повідомлення зовнішньополітичного відомства.

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