США анулюють візи ще 77 чиновникам з оточення Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс заявив 6 березня про те, що США збираються відкликати візи у ще 77 осіб, пов'язаних з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Сьогодні Державний департамент оголошує, що Сполучені Штати анулюють 77 віз, включаючи багатьох чиновників режиму Мадуро і їх сім'ї", - сказав Пенс в своїй промові перед Латиноамериканською коаліцією в Вашингтоні.
Нагадаємо, 1 березня США вже відкликали візи у 49 венесуельських чиновників і членів їхніх сімей.
"США продовжать вживати заходів щодо Мадуро і інших корупціонерів, а також тих, хто порушує права людини", заявив тоді Держдепартамент США.
"Ми закликаємо всі країни посилити економічний тиск на Мадуро і його корумпованих соратників, а також обмежити видачу віз його оточенню", сказано в повідомлення зовнішньополітичного відомства.