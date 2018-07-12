США аннулировали американские визы в 21 чиновника Никарагуа

“Как вы знаете, мы ввели индивидуальные санкции в отношении членов режима в Венесуэле. Мы применили „Глобальный закон имени Магнитского“ в отношении трех лиц в Никарагуа. Мы, насколько я понимаю, аннулировали 21 (выданную ранее американскую въездную) визу у должностных лиц (Никарагуа), которые несут ответственность за вещи такого рода. Есть также возможность того, что мы изучим вариант применения этих инструментов в более значительных масштабах”, — сказал дипломат, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

“Мы продолжаем заниматься работой, чтобы продвигать гражданское общество, взаимодействовать с гражданским обществом, а также содействовать тому, чтобы у оппозиционных партий был голос”, — отметил Мертен, комментируя политику США в Латинской Америке.

“Мы поддерживаем тех в Никарагуа, кто призывает к проведению досрочных выборов. Мы подтверждаем это”, — добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНН, Россия не ответила на обращение посла США относительно посещения Сенцова.