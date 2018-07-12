США анулювали американські візи у 21 чиновника Нікарагуа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Американська адміністрація анулювала візи на в’їзд в США у 21 держслужбовця Нікарагуа. Про це повідомив в середу в. о. заступника помічника держсекретаря США у справах Західної півкулі Кеннет Мертен, інформує УНН.
“Як ви знаєте, ми ввели індивідуальні санкції щодо членів режиму в Венесуелі. Ми застосували „Глобальний закон імені Магнітського“ щодо трьох осіб в Нікарагуа. Ми, наскільки я розумію, анулювали 21 (видану раніше американську в’їзну) візу у посадових осіб (Нікарагуа), які несуть відповідальність за речі такого роду. Є також можливість того, що ми вивчимо варіант застосування цих інструментів в більш значних масштабах”, — сказав дипломат, виступаючи на слуханнях в комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США.
“Ми продовжуємо займатися роботою, щоб просувати громадянське суспільство, взаємодіяти з громадянським суспільством, а також сприяти тому, щоб у опозиційних партій був голос”, — зазначив Мертен, коментуючи політику США в Латинській Америці.
“Ми підтримуємо тих в Нікарагуа, хто закликає до проведення дострокових виборів. Ми підтверджуємо це”, — додав представник зовнішньополітичного відомства.
Як повідомляв УНН, Росія не відповіла на звернення посла США щодо відвідин Сенцова.