Центр Херсона под ударом армии рф - ГВА

Издевались над подчиненным, применяя биту: перед судом предстанут руководители областного и районного ТЦК Ровенщины

Руководители областного и районных территориальных центров общин (ТЦО) Ровенской области предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении служебным положением подчиненного, который собирался сообщить о служебных нарушениях. В ходе расследования было обнаружено применяемую бейсбольную биту, наркотики и доказательства незаконного обогащения.