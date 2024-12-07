Среди погибших в результате атаки рф на Запорожье двое детей - ОВА
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по Запорожью погибли 10 человек, среди которых двое детей. 26 человек получили ранения, идентификация жертв продолжается.
В результате атаки рф на Запорожье среди погибших двое детей, идентификация жертв продолжается. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Среди погибших двое детей-продолжается идентификация людей, которых убили россияне во время атаки по Запорожью", - сообщил глава ОВА.
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По его словам, враг ударил по оживленному району, где в пятницу вечером люди просто возвращались домой.
"Получили ранения 26 человек. 10 погибли. Их личности сейчас устанавливаются. По предварительным данным, среди погибших двое детей", - резюмировал Федоров.
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