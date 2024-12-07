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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Среди погибших в результате атаки рф на Запорожье двое детей - ОВА

Среди погибших в результате атаки рф на Запорожье двое детей - ОВА

Киев  •  УНН

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В результате российского авиаудара по Запорожью погибли 10 человек, среди которых двое детей. 26 человек получили ранения, идентификация жертв продолжается.

В результате атаки рф на Запорожье среди погибших двое детей, идентификация жертв продолжается. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Среди погибших двое детей-продолжается идентификация людей, которых убили россияне во время атаки по Запорожью", - сообщил глава ОВА.

Количество пострадавших от авиаудара по Запорожью возросло до 25 человек7 дек. 2024, 08:46 • 14222 просмотра

По его словам, враг ударил по оживленному району, где в пятницу вечером люди просто возвращались домой.

"Получили ранения 26 человек. 10 погибли. Их личности сейчас устанавливаются. По предварительным данным, среди погибших двое детей", - резюмировал Федоров.

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Антонина Туманова

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