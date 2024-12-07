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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших от авиаудара по Запорожью возросло до 25 человек

Количество пострадавших от авиаудара по Запорожью возросло до 25 человек

Киев  •  УНН

 • 4303 просмотра

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В результате авиаудара ФАБ-250 по жилому району Запорожья погибли 10 человек. Среди 25 раненых - трое детей, самому младшему из которых всего 4 месяца.

В результате вражеского удара количество пострадавших в Запорожье возросло до 25, средних трое детей - четырехмесячный младенец, 4-х и 11-ти лет, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

"На Запорожье из - за вражеских обстрелов 10 человек погибли, еще 25 человек ранены, по фактам военных преступлений рф правоохранители открыли уголовные производства", - сообщили правоохранители.

Детали

6 декабря россияне нанесли авиационные удары ФАБ-250 из УМПК по территории города Запорожье и Запорожского района.

Одна авиабомба попала по жилому району города-вражеский боеприпас унес жизни 10 граждан. сейчас полицейские проводят необходимые мероприятия по идентификации тел погибших.

Еще 25 человек получили ранения, в том числе трое детей - четырехмесячный младенец, 4-х и 11-ти лет.

В Запорожской области объявлен День траура7 дек. 2024, 05:22 • 15272 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
fab-250FAB-250
zaporozheЗапорожье