Количество пострадавших от авиаудара по Запорожью возросло до 25 человек
Киев • УНН
В результате авиаудара ФАБ-250 по жилому району Запорожья погибли 10 человек. Среди 25 раненых - трое детей, самому младшему из которых всего 4 месяца.
В результате вражеского удара количество пострадавших в Запорожье возросло до 25, средних трое детей - четырехмесячный младенец, 4-х и 11-ти лет, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
"На Запорожье из - за вражеских обстрелов 10 человек погибли, еще 25 человек ранены, по фактам военных преступлений рф правоохранители открыли уголовные производства", - сообщили правоохранители.
Детали
6 декабря россияне нанесли авиационные удары ФАБ-250 из УМПК по территории города Запорожье и Запорожского района.
Одна авиабомба попала по жилому району города-вражеский боеприпас унес жизни 10 граждан. сейчас полицейские проводят необходимые мероприятия по идентификации тел погибших.
Еще 25 человек получили ранения, в том числе трое детей - четырехмесячный младенец, 4-х и 11-ти лет.
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