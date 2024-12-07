В Запорожской области объявлен День траура

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 103060 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 110200 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 131860 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 121016 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 123284 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 126669 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 122480 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 116479 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 104071 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108914 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Канада может передать Украине оружие, которое запретила для гражданского использования

Канада может передать Украине оружие, которое запретила для гражданского использования

 • 18970 просмотра
В Запорожской области прогремели взрывы

В Запорожской области прогремели взрывы

 • 22265 просмотра
Украина и Made in Britain подписали соглашение о выходе на мировые рынки

Украина и Made in Britain подписали соглашение о выходе на мировые рынки

 • 19621 просмотра
Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены: 10 погибших, 24 пострадавших

Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены: 10 погибших, 24 пострадавших

 • 22732 просмотра
Враг продвинулся возле 5 населенных пунктах-DeepState

Враг продвинулся возле 5 населенных пунктах-DeepState

01:31 • 16431 просмотра
публикации
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 103061 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 131862 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 114220 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 177741 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 172540 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 46955 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

 • 50817 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

 • 62545 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 101294 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

 • 99736 просмотра
Актуальное
В Запорожской области объявлен День траура

В Запорожской области объявлен День траура

Киев  •  УНН

 • 7227 просмотра

Read in English

Российские войска нанесли 276 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области с использованием авиации, дронов и артиллерии. В результате обстрелов погибли 10 жителей и повреждены 20 объектов инфраструктуры.

В пределах последних суток вражеские войска нанесли 276 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, дроны и артиллерию. В области объявлен день траура. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Сегодня в Запорожской области объявлен День траура по жертвам вчерашнего российского обстрела. Запорожье потеряло 10 своих жителей из-за циничного удара страны-террориста, унесшего их жизни.

Image

Больше всего пострадали города Запорожье, Новоандреевка, Новопавловка и Малая Токмачка, куда агрессоры совершили 19 авиационных ударов. Кроме этого, 161 беспилотник различной модификации атаковал Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловку, малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку. 

Кроме авиации и БпЛА, оккупанты провели 7 обстрелов из РСЗО по территориям Новоданиловки, Новоандреевки и Новодаровки. А артиллерийские удары были наиболее интенсивные, в том числе 89 обстрелов ударили по Каменскому, Гуляйполю, Щербаку, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью и Новодаровке. 

В результате обстрелов появились 20 подтвержденных случаев разрушения жилых домов и объектов критической инфраструктуры. Местные жители продолжают переживать серьезные трудности в условиях постоянных атака власти работают над минимизацией последствий ударов.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
zaporozheЗапорожье