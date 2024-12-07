В Запорожской области объявлен День траура
Киев • УНН
Российские войска нанесли 276 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области с использованием авиации, дронов и артиллерии. В результате обстрелов погибли 10 жителей и повреждены 20 объектов инфраструктуры.
В пределах последних суток вражеские войска нанесли 276 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, дроны и артиллерию. В области объявлен день траура. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Сегодня в Запорожской области объявлен День траура по жертвам вчерашнего российского обстрела. Запорожье потеряло 10 своих жителей из-за циничного удара страны-террориста, унесшего их жизни.
Больше всего пострадали города Запорожье, Новоандреевка, Новопавловка и Малая Токмачка, куда агрессоры совершили 19 авиационных ударов. Кроме этого, 161 беспилотник различной модификации атаковал Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловку, малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
Кроме авиации и БпЛА, оккупанты провели 7 обстрелов из РСЗО по территориям Новоданиловки, Новоандреевки и Новодаровки. А артиллерийские удары были наиболее интенсивные, в том числе 89 обстрелов ударили по Каменскому, Гуляйполю, Щербаку, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью и Новодаровке.
В результате обстрелов появились 20 подтвержденных случаев разрушения жилых домов и объектов критической инфраструктуры. Местные жители продолжают переживать серьезные трудности в условиях постоянных атака власти работают над минимизацией последствий ударов.