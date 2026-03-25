$43.920.0950.900.01
ukenru
Эксклюзив
Спутниковые снимки зафиксировали разрушение в Райгородке плотины на Северском Донце

Киев • УНН

 • 3092 просмотра

Спутниковые снимки зафиксировали разрушение дамбы в Райгородке 23 марта. Сооружение обеспечивало водозабор для канала Северский Донец-Донбасс.

фото иллюстративное

В Райгородке Донецкой области разрушена плотина на Северском Донце, соответствующие снимки обнародовало "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

"В поселке Райгородок Донецкой области разрушена плотина на Северском Донце", - отмечает издание и указывает, что в проектах издания "сравнили спутниковые снимки дамбы за 22 и 23 марта – дамба разрушена".

Разрушенная плотина на Северском Донце в Райгородке, фото со спутников, снимок вверху от 22 марта, снимок ниже от 23 марта 2026 года. Источник - radiosvoboda.org
Ранее 24 марта фото гидросооружения появились в некоторых телеграм-пабликах – без подробностей и без полного видео аэросъемки, зафиксировавшей дамбу в таком состоянии.

Дамба на Северском Донце служит для наполнения канала "Северский Донец-Донбасс". Именно там расположен водозабор всего канала из Северского Донца.

"Оккупанты много раз заявляли, что их цель – захватить Славянск, чтобы получить этот водозабор – это якобы поможет дать воду в Донецк. Хотя на самом деле инфраструктура канала разрушена российскими атаками дальше по его течению (Донбасс Реалии это неоднократно демонстрировали, в частности, и на спутниковых снимках. В трубах канала местами расположены российские позиции, а русло – стало линией обороны)", - говорится в публикации.

Дамбу в Райгородке российские военные, как отмечает издание,  уже подрывали в 2022-м после отступления из Лимана, впоследствии Украина ее отстроила за средства Международного комитета Красного Креста. 

Дамба, как сообщает издание, сейчас располагается в тылу на Лиманском направлении.

Юлия Шрамко

Война в Украине