Спутниковые снимки зафиксировали разрушение в Райгородке плотины на Северском Донце
Киев • УНН
Спутниковые снимки зафиксировали разрушение дамбы в Райгородке 23 марта. Сооружение обеспечивало водозабор для канала Северский Донец-Донбасс.
В Райгородке Донецкой области разрушена плотина на Северском Донце, соответствующие снимки обнародовало "Радио Свобода", пишет УНН.
Детали
"В поселке Райгородок Донецкой области разрушена плотина на Северском Донце", - отмечает издание и указывает, что в проектах издания "сравнили спутниковые снимки дамбы за 22 и 23 марта – дамба разрушена".
Ранее 24 марта фото гидросооружения появились в некоторых телеграм-пабликах – без подробностей и без полного видео аэросъемки, зафиксировавшей дамбу в таком состоянии.
Дамба на Северском Донце служит для наполнения канала "Северский Донец-Донбасс". Именно там расположен водозабор всего канала из Северского Донца.
"Оккупанты много раз заявляли, что их цель – захватить Славянск, чтобы получить этот водозабор – это якобы поможет дать воду в Донецк. Хотя на самом деле инфраструктура канала разрушена российскими атаками дальше по его течению (Донбасс Реалии это неоднократно демонстрировали, в частности, и на спутниковых снимках. В трубах канала местами расположены российские позиции, а русло – стало линией обороны)", - говорится в публикации.
Дамбу в Райгородке российские военные, как отмечает издание, уже подрывали в 2022-м после отступления из Лимана, впоследствии Украина ее отстроила за средства Международного комитета Красного Креста.
Дамба, как сообщает издание, сейчас располагается в тылу на Лиманском направлении.
