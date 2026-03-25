Супутникові знімки зафіксували руйнування у Райгородку греблі на Сіверському Донці
Київ • УНН
Супутникові знімки зафіксували руйнування дамби в Райгородку 23 березня. Споруда забезпечувала водозабір для каналу Сіверський Донець-Донбас.
У Райгородку на Донеччині зруйнована гребля на Сіверському Донці, відповідні знімки оприлюднило "Радіо Свобода", пише УНН.
"У селищі Райгородок Донецької області зруйновано греблю на Сіверському Донці", - зазначає видання і вказує, що у проєктах видання "порівняли супутникові знімки дамби за 22 та 23 березня – дамба зруйнована".
Раніше 24 березня фото гідроспоруди з’явилися в деяких телеграм-пабліках – без подробиць та без повного відео аерозйомки, яка зафіксувала дамбу у такому стані.
Дамба на Сіверському Донці служить для наповнення каналу "Сіверський Донець-Донбас". Саме там розташований водозабір всього каналу із Сіверського Донця.
"Окупанти багато разів заявляли, що їхня мета – захопити Слов’янськ, щоб отримати цей водозабір – це нібито допоможе дати воду до Донецька. Хоча насправді інфраструктура каналу зруйнована російськими атаками далі за його течією (Донбас Реалії це неодноразово демонстрували, зокрема, і на супутникових знімках. У трубах каналу місцями розташовані російські позиції, а русло – стало лінією оборони)", - ідеться у публікації.
Дамбу в Райгородку російські військові, як зазначає видання, вже підривали 2022-го після відступу з Лиману, згодом Україна її відбудувала за кошти Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Дамба, як повідомляє видання, наразі розташовується в тилу на Лиманському напрямку.
