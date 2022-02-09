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Опустошение украинских сел и импорт курятины: в УКАБ назвали последствия налогового давления властей на птицеводов

Опустошение украинских сел и импорт курятины: в УКАБ назвали последствия налогового давления властей на птицеводов

Киев • УНН

 • 26126 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Налоговые изменения, вступившие в действие с 1 января 2022 года, сделают отрасль птицеводства экономически непривлекательной. Отечественные предприниматели не будут вкладывать средства в ее развитие, а следовательно Украина будет вынуждена закупать курятину из-за рубежа. Об этом УНН рассказал заместитель генерального директора по адвокации Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Олег Нестеров.

Цитата

“Во-первых, исключение птицеводов из перечня плательщиков единого налога IV группы сделало отрасль птицеводства экономически непривлекательной — мало кто будет вкладывать средства в ее развитие (льготный режим налогообложения давал возможность направлять сэкономленные средства на развитие предприятия, и др).

Во-вторых, это влияние на село, в части уменьшения занятости населения на предприятиях и птицекомплексах, а также возможности закупать птицу для домашнего хозяйства.

В-третьих, это скажется на продовольственной безопасности государства, особенно учитывая то, что на сегодня Украина уже и так импортирует молоко и мясо. Внедрение нормы Закона приведет к необходимости импорта еще и молодняка птицы, в частности, для обеспечения домохозяйств в сельской местности”, — рассказал Нестеров.

Речь о законе “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” (законопроект № 5600), который еще называют “ресурсным”. Он предусматривает, что все субъекты хозяйствования, которые разводят домашнюю птицу больше не могут находиться на упрощенной системе налогообложения 4 группы.

По убеждению специалиста, исключения предприятий отрасли птицеводства из плательщиков единого налога четвертой группы приведет к уменьшению поступлений в местные бюджеты, ведь общая система предусматривает уплату налога в центральный бюджет, уточнил Нестеров.

Увеличивать налоговое давление на и так убыточную отрасль птицеводства крайне неуместно, считает эксперт, ведь Украина рискует потерять птицеводство как отрасль.

“Стоимость кормов (которые являются ключевой составляющей себестоимости в птицеводстве) выросла за последние годы в разы, затраты на энергоносители и цены на ключевые ресурсы в этом году просто били рекорды, оплата труда растет. Кроме этого, на протяжении последних лет в мясном и яичном птицеводстве наблюдаются убытки. Производство яиц в прошлом году (по сравнению с 2020), сократилось примерно на 21-25% (впервые за 20 лет), мяса птицы — на 8-10%. Да и импортная статистика, скорее всего, покажет рост импорта курятины за прошлый год. Поэтому, вряд ли такие шаги можно назвать правильными, исходя из ситуации, которая была уже на момент голосования этого законопроекта в первом чтении летом. А под конец года еще больше ухудшилась", - пояснил Нестеров.

Больше всего от закона пострадают малые и средние предприниматели отрасли птицеводства, считает специалист. Поскольку они менее эффективны в части администрирования налогов, чем крупные агрокомпании.

“Это также приведет к росту доли теневого производства, что автоматически влияет на увеличение использования наличных в расчетах и, соответственно, уменьшение базы налогообложения”, — предупреждает Нестеров.

Добавим

УКАБ — один из подписантов обращения к президенту, премьер-министру и народным депутатам Украины, которых призывают в срочном порядке пересмотреть закон, пока он не уничтожил предпринимателей и отрасль птицеводства в целом.

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина подтвердила УНН, что ситуация достаточно критическая, но никто в парламенте не инициирует ее решения.

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