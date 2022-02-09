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Спустошення українських сіл та імпорт курятини: в УКАБ назвали наслідки податкового тиску влади на птахівників

Спустошення українських сіл та імпорт курятини: в УКАБ назвали наслідки податкового тиску влади на птахівників

Київ • УНН

 • 26132 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Податкові зміни, які вступили в дію з 1 січня 2022 року, зроблять галузь птахівництва економічно непривабливою. Вітчизняні підприємці не вкладатимуть кошти у її розвиток, а відтак Україна буде змушена закуповувати курятину з-за кордону. Про це УНН розповів заступник генерального директора з адвокації Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Олег Нестеров.

Цитата

“По-перше, виключення птахівників із переліку платників єдиного податку IV групи зробило галузь птахівництва економічно непривабливою — мало хто буде вкладати кошти в її розвиток (пільговий режим оподаткування давав змогу направляти зекономлені кошти на розвиток підприємства, тощо).

По-друге, це вплив на село, в частині зменшення зайнятості населення на підприємствах і птахокомплексах, а також можливості закуповувати птицю для домашнього господарства.

По-третє, це позначиться на продовольчій безпеці держави, особливо враховуючи те, що на сьогодні Україна вже і так імпортує молоко та м’ясо. Впровадження норми Закону призведе до необхідності імпорту ще і молодняка птиці, зокрема, задля забезпечення домогосподарств у сільській місцевості”, — розповів Нестеров.

Мова про закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень” (законопроект № 5600), який ще називають “ресурсним”. Він передбачає, що усі суб’єкти господарювання, які розводять свійську птицю більше не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування 4 групи.

На переконання фахівця, виключення підприємств галузі птахівництва із платників єдиного податку четвертої групи призведе до зменшення надходжень у місцеві бюджети, адже загальна система передбачає сплату податку у центральний бюджет, уточнив Нестеров.

Збільшувати податковий тиск на і так збиткову галузь птахівництва вкрай недоречно, вважає експерт, адже Україна ризикує втратити птахівництво як галузь.

“Вартість кормів (які є ключовою складовою собівартості у птахівництві) зросла за останні роки в рази, витрати на енергоносії і ціни на ключові ресурси в цьому році просто били рекорди, оплата праці зростає. Окрім цього, впродовж останніх років в м’ясному та яєчному птахівництві спостерігаються збитки. Виробництво яєць у минулому році (у порівнянні до 2020), скоротилося приблизно на 21-25% (вперше за 20 років), м’яса птиці — на 8-10%. Та й імпортна статистика, скоріш за все, покаже зростання імпорту курятини за минулий рік. Тому, навряд такі кроки можна назвати правильними, виходячи з ситуації, яка була вже на момент голосування цього законопроекту в першому читанні влітку. А під кінець року ще більше погіршилась”, — пояснив Нестеров.

Найбільше від закону постраждають малі і середні підприємці галузі птахівництва, вважає фахівець. Оскільки вони менш ефективні в частині адміністрування податків, ніж великі агрокомпанії.

“Це також, призведе до зростання частки тіньового виробництва, що автоматично впливає на збільшення використання готівки в розрахунках і, відповідно, зменшення бази оподаткування”, — попереджає Нестеров.

Додамо

УКАБ — один із підписантів звернення до президента, прем’єр- міністра та народних депутатів України, яких закликають в терміновому порядку переглянути закон, поки він не знищив підприємців і галузь птахівництва в цілому.

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна підтвердила УНН, що ситуація досить критична, але ніхто у парламенті не ініціює її вирішення.

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