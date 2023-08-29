Попытка давления на ГП "Медицинские закупки Украины": поставщик медоборудования "Артек Медикал Групп" заявил о недобросовестности конкурентов

ukru
15:57 • 42528 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 94767 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 100546 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 83846 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 81530 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107696 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130290 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 165418 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 196856 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137150 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 32892 просмотра
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 26584 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 105588 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 100499 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 89199 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 165408 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 196846 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 139619 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 146292 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 182935 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 24381 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 89199 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118795 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154620 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161583 просмотра
Актуальное
Попытка давления на ГП "Медицинские закупки Украины": поставщик медоборудования "Артек Медикал Групп" заявил о недобросовестности конкурентов

Попытка давления на ГП "Медицинские закупки Украины": поставщик медоборудования "Артек Медикал Групп" заявил о недобросовестности конкурентов

Киев • УНН

 • 459148 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. «Артек Медикал Групп» предупреждает о возможном давлении на ГП «Медицинские закупки Украины» со стороны конкурентов. Об этом говорится в заявлении компании, пишет УНН.

ООО «Артек Медикал Групп», единственное в Украине предприятие, которое поставляет тяжелую медицинскую технику по прямому контракту с производителем, обращает внимание ГП «Медицинские закупки Украины» на «грязные» методы конкурентной борьбы, к которым прибегают конкуренты компании накануне ряда тендеров.

Как заявили в компании, в частности, в понедельник некоторые СМИ распространили ложные сведения о том, что ООО «Артек Медикал Групп» якобы контролируется и управляется гражданином россии.

«Это откровенная ложь. Конечными бенефициарами ООО «Артек Медикал Групп» являются граждане Украины Наталья Курашко и Руслан Стретович. И эта информация является открытой. Любой может убедиться в этом, например, в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Также сообщаем, что оба совладельца получили паспорта и идентификационные номера налогоплательщиков в Киеве много лет назад, никогда не имели гражданства россии, не обращались за ним и не имели никаких отношений с российскими властями», - говорится в заявлении компании.

При этом ни одно другое физическое или юридическое лицо, кроме Н. Курашко и Р. Стретовича не имеет отношения к операционной деятельности ООО «Артек Медикал Групп», не контролирует и не оказывает прямого или косвенного влияния на компанию.

«Распространение подобных фейков накануне тендеров на закупку медицинского оборудования, в которых планирует участвовать наша компания, мы связываем с попыткой конкурентов надавить на руководство ГП «Медицинские закупки Украины». Расчет прост: когда предложение «Артек Медикал Групп» будет лучшим (а именно так и будет, потому что у нас прямой контракт с производителем), наши конкуренты будут публиковать фейки, мол, ГП отдало сделку «фирме с российскими корнями». И они не пожалеют ресурсов на заказных экспертов и проплаченные статьи, чтобы заставить государственное закупочное агентство отказаться от сотрудничества с нами. Но я уверена, что руководство ГП «Медицинские закупки Украины» будет руководствоваться законами и интересами Украины и сможет противостоять этому давлению», – отметила Наталья Курашко.

Она также призвала всех критически относиться к подобным публикациям и проверять информацию в различных источниках. Наталья Курашко подчеркнула, что компания ведет свою деятельность полностью прозрачно, согласно законодательству и в соответствии с требованиями производителя техники, которые даже строже, чем украинские законы.

«Мы готовы к любым проверкам любых правоохранительных органов или спецслужб Украины», – резюмировала Наталья Курашко, добавив, что недавно компания подала иск против одного из СМИ, которое распространило ложную информацию о конечных бенефициарах ООО «Артек Медикал Групп».

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы