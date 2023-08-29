Попытка давления на ГП "Медицинские закупки Украины": поставщик медоборудования "Артек Медикал Групп" заявил о недобросовестности конкурентов

ООО «Артек Медикал Групп», единственное в Украине предприятие, которое поставляет тяжелую медицинскую технику по прямому контракту с производителем, обращает внимание ГП «Медицинские закупки Украины» на «грязные» методы конкурентной борьбы, к которым прибегают конкуренты компании накануне ряда тендеров.

Как заявили в компании, в частности, в понедельник некоторые СМИ распространили ложные сведения о том, что ООО «Артек Медикал Групп» якобы контролируется и управляется гражданином россии.

«Это откровенная ложь. Конечными бенефициарами ООО «Артек Медикал Групп» являются граждане Украины Наталья Курашко и Руслан Стретович. И эта информация является открытой. Любой может убедиться в этом, например, в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Также сообщаем, что оба совладельца получили паспорта и идентификационные номера налогоплательщиков в Киеве много лет назад, никогда не имели гражданства россии, не обращались за ним и не имели никаких отношений с российскими властями», - говорится в заявлении компании.

При этом ни одно другое физическое или юридическое лицо, кроме Н. Курашко и Р. Стретовича не имеет отношения к операционной деятельности ООО «Артек Медикал Групп», не контролирует и не оказывает прямого или косвенного влияния на компанию.

«Распространение подобных фейков накануне тендеров на закупку медицинского оборудования, в которых планирует участвовать наша компания, мы связываем с попыткой конкурентов надавить на руководство ГП «Медицинские закупки Украины». Расчет прост: когда предложение «Артек Медикал Групп» будет лучшим (а именно так и будет, потому что у нас прямой контракт с производителем), наши конкуренты будут публиковать фейки, мол, ГП отдало сделку «фирме с российскими корнями». И они не пожалеют ресурсов на заказных экспертов и проплаченные статьи, чтобы заставить государственное закупочное агентство отказаться от сотрудничества с нами. Но я уверена, что руководство ГП «Медицинские закупки Украины» будет руководствоваться законами и интересами Украины и сможет противостоять этому давлению», – отметила Наталья Курашко.

Она также призвала всех критически относиться к подобным публикациям и проверять информацию в различных источниках. Наталья Курашко подчеркнула, что компания ведет свою деятельность полностью прозрачно, согласно законодательству и в соответствии с требованиями производителя техники, которые даже строже, чем украинские законы.

«Мы готовы к любым проверкам любых правоохранительных органов или спецслужб Украины», – резюмировала Наталья Курашко, добавив, что недавно компания подала иск против одного из СМИ, которое распространило ложную информацию о конечных бенефициарах ООО «Артек Медикал Групп».