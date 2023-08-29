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Спроба тиску на ДП "Медичні закупівлі України": постачальник медобладнання "Артек Медікал Груп" заявив про недобросовісність конкурентів

Спроба тиску на ДП "Медичні закупівлі України": постачальник медобладнання "Артек Медікал Груп" заявив про недобросовісність конкурентів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. «Артек Медікал Груп» попереджає про можливий тиск на ДП «Медичні закупівлі України» з боку конкурентів. Про це йдеться у заяві компанії, пише УНН.

ТОВ «Артек Медікал Груп», єдине в Україні підприємство, яке постачає важку медичну техніку за прямим контрактом з виробником, звертає увагу ДП «Медичні закупівлі України» на «брудні» методи конкурентної боротьби, до яких вдаються конкуренти компанії напередодні низки тендерів.

Як заявили у компанії, зокрема, у понеділок деякі ЗМІ поширили неправдиві відомості про те, що ТОВ «Артек Медікал Груп» нібито контролюється й керується громадянином росії.

«Це відверта брехня. Кінцевими бенефіціарами ТОВ «Артек Медікал Груп» є громадяни України Наталя Курашко і Руслан Стретович. І ця інформація є відкритою. Будь-хто може пересвідчитися в цьому, наприклад, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також повідомляємо, що обидва співвласники отримали паспорти та ідентифікаційні номери платників податків в Києві багато років тому, ніколи не мали громадянства росії, не зверталися за ним та не мали жодних стосунків з російською владою», - ідеться у заяві компанії.

При цьому жодна інша фізична або юридична особа, окрім Н. Курашко та Р. Стретовича не має стосунку до операційної діяльності ТОВ «Артек Медікал Груп», не контролює та не вчиняє прямий або опосередкований вплив на компанію.

«Поширення подібних фейків напередодні тендерів на закупівлю медичного обладнання, у яких планує брати участь наша компанія, ми пов'язуємо зі спробою конкурентів натиснути на керівництво ДП «Медичні закупівлі України». Розрахунок простий: коли пропозиція «Артек Медікал Груп» буде найкращою (а саме так і буде, бо в нас прямий контракт з виробником), наші конкуренти будуть публікувати фейки, мовляв, ДП віддало угоду «фірмі з російським корінням». І вони не пошкодують ресурсів на замовних експертів та проплачені статті, щоб змусити державну закупівельну агенцію відмовитися від співробітництва з нами. Але я впевнена, що керівництво ДП «Медичні закупівлі України» буде керуватися законами та інтересами України й зможе протистояти цьому тиску», – зазначила Наталя Курашко.

Вона також закликала всіх критично ставитися до подідбних публікацій та перевіряти інформацію у різних джерелах. Наталя Курашко підкреслила, що компанія веде свою діяльність повністю прозоро, згідно з законодавством та відповідно до вимог виробника техніки, які навіть суворіші, ніж українські закони.

«Ми готові до будь-яких перевірок будь-яких правоохоронних органів або спецслужб України», – резюмувала Наталя Курашко, додавши, що нещодавно компанія подала позов проти одного з ЗМІ, який поширив неправду інформацію про кінцевих бенефіціарів ТОВ «Артек Медікал Груп».

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