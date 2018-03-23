Попытка теракта в США: набитый баллонами с пропаном автомобиль взорвался на авиабазе США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Автомобиль, нагруженный баллонами с пропаном взорвался на въезде на авиабазу ВВС США Трэвис в штате Калифорния. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS.
В результате инцидента водитель погиб на месте. Военнослужащим удалось потушить горящее техническое средство, огонь не перекинулся, никто не пострадал.
По словам источника телеканала в правоохранительных органах штата, водитель подъехал к воротам авиабазы и потом нарочно спровоцировал взрыв баллонов.
Источник отметил, что личность мужчины установлена, однако отказался ее называть. Полиция рассматривает произошедшее как террористический акт. На данный момент угрозы для авиабазы нет, расследованием дела занимаются специалисты с ВВС, ФБР и правоохранительных органов.
База ВВС Трэвис является основным грузовым и транспортным терминалом для военных на западном побережье США, там расположены около 7 тысяч военнослужащих.
Как сообщал УНН, главный подозреваемый в устройстве серии взрывов на территории города Остин, штат Техас был выслежен полицией, однако во время первого разговора с правоохранителями подорвал себя.