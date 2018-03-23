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Спроба теракту у США: заповнений балонами з пропаном автомобіль вибухнув на авіабазі США

Київ • УНН

 • 14199 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Автомобіль, навантажений балонами з пропаном, вибухнув на в'їзді на авіабазу ВПС США Тревіс в штаті Каліфорнія. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBS.

В результаті інциденту водій загинув на місці. Військовослужбовцям вдалося загасити палаючий технічний засіб, вогонь не перекинувся, ніхто не постраждав.

За словами джерела телеканалу в правоохоронних органах штату, водій під’їхав до воріт авіабази і потім навмисне спровокував вибух балонів.

Джерело відзначило, що особу чоловіка встановлено, проте відмовилося її називати. Поліція розглядає подію як терористичний акт. На даний момент загрози для авіабази немає, розслідуванням справи займаються фахівці з ВПС, ФБР і правоохоронних органів.

База ВПС Тревіс є основним вантажним і транспортним терміналом для військових на західному узбережжі США, там розташовані близько 7 тисяч військовослужбовців.

Як повідомляв УНН, головний підозрюваний у влаштуванні серії вибухів на території міста Остін, штат Техас був вистежений поліцією, проте під час першої розмови з правоохоронцями підірвав себе.

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