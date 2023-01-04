Попытка прорваться через границу, стрельба и побег: как на Буковине задерживали нарушителя
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. На Буковине неизвестный на автомобиле пытался пересечь границу с Румынией. Пограничники применили оружие, но нарушитель скрылся. Задержали мужчину после того, как он обратился в больницу. Об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает УНН.
Детали
Сообщается, что за прошедшие сутки, после обеда пограничный наряд отдела “Красноильск” обнаружил вблизи украинско-румынской границы внедорожник марки “Ниссан”. Требование военнослужащих Госпогранслужбы остановиться было проигнорировано, не останавливаясь, транспортное средство продолжало движение в сторону пограничного наряда.
Опасный маневр также создал угрозу жизни и здоровью военнослужащих. Не остановили водителя и предупредительные выстрелы вверх и в направлении колес автомобиля, который на скорости скрылся с места происшествия.
К вечеру правоохранителям поступила информация от медработников Сторожинецкой ЦРБ об обращении за помощью мужчины с огнестрельным ранением мягких частей левой руки.
Состояние здоровья лица удовлетворительное. Впоследствии, по адресу проживания 41-летнего мужчины, обнаружен автомобиль повышенной проходимости марки “Ниссан” без номерных знаков.
По данной ситуации были проинформированы правоохранительные органы Черновицкой области для установления всех обстоятельств правонарушения. Расследование продолжается.
Напомним
В конце декабря Государственная пограничная служба Украины сообщила о завершении поисков 4-х мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией. Двое из них погибли из-за погодных условий в горах.