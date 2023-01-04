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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21232 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Попытка прорваться через границу, стрельба и побег: как на Буковине задерживали нарушителя

Киев • УНН

 • 577925 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. На Буковине неизвестный на автомобиле пытался пересечь границу с Румынией. Пограничники применили оружие, но нарушитель скрылся. Задержали мужчину после того, как он обратился в больницу. Об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает УНН.

Попытка прорваться через границу, стрельба и побег: как на Буковине задерживали нарушителя

Детали

Сообщается, что за прошедшие сутки, после обеда пограничный наряд отдела “Красноильск” обнаружил вблизи украинско-румынской границы внедорожник марки “Ниссан”. Требование военнослужащих Госпогранслужбы остановиться было проигнорировано, не останавливаясь, транспортное средство продолжало движение в сторону пограничного наряда.

Опасный маневр также создал угрозу жизни и здоровью военнослужащих. Не остановили водителя и предупредительные выстрелы вверх и в направлении колес автомобиля, который на скорости скрылся с места происшествия.

К вечеру правоохранителям поступила информация от медработников Сторожинецкой ЦРБ об обращении за помощью мужчины с огнестрельным ранением мягких частей левой руки.

Состояние здоровья лица удовлетворительное. Впоследствии, по адресу проживания 41-летнего мужчины, обнаружен автомобиль повышенной проходимости марки “Ниссан” без номерных знаков.

По данной ситуации были проинформированы правоохранительные органы Черновицкой области для установления всех обстоятельств правонарушения. Расследование продолжается.

Напомним

В конце декабря Государственная пограничная служба Украины сообщила о завершении поисков 4-х мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией. Двое из них погибли из-за погодных условий в горах.

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