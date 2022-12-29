Намагалися незаконно перетнути кордон: у Карпатах загинули двоє чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Державна прикордонна служба України повідомила про завершення пошуків 4-х чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією. Двоє з них загинули через погодні умови в горах. Про це інформує УНН.
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На Закарпатті завершено пошуки чотирьох чоловіків, які днями зникли у районі гори Піп Іван Мармароський в спробі незаконно перетнути кордон. Двоє із них затримали на кордоні румунські прикордонники, ще тіла двох виявили без ознак життя.
До пошукових заходів з українського боку залучали понад 30 прикордонників та рятувальників. Крім того, було залучено вертолітну авіацію та фахівців аеророзвідки.
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«Вкотре закликаємо утриматися від походів у гори, де наразі спостерігаються складні погодні умови: мороз, хуртовина, пориви сильного вітру та густий туман», – закликали в ДПСУ.
Нагадаємо
На Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох ухилянтів, які загубилися у горах під час спроби незаконно перетнути кордон.