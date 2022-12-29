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Пытались незаконно пересечь границу: в Карпатах погибли двое мужчин

Пытались незаконно пересечь границу: в Карпатах погибли двое мужчин

Киев • УНН

 • 343838 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Государственная пограничная служба Украины сообщила о завершении поисков 4-х мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией. Двое из них погибли из-за погодных условий в горах. Об этом информирует УНН.

Детали

На Закарпатье завершены поиски четырех мужчин, которые на днях исчезли в районе горы Пип Иван Мармаросский при попытке незаконно пересечь границу. Двух из них задержали на границе румынские пограничники, еще двух обнаружили без признаков жизни.

К поисковым мероприятиям с украинской стороны привлекали более 30 пограничников и спасателей. Кроме того, была привлечена вертолетная авиация и специалисты аэроразведки.

Цитата

«В который раз призываем воздержаться от походов в горы, где наблюдаются сложные погодные условия: мороз, метель, порывы сильного ветра и густой туман», – призывали в ГПСУ.

Напомним

На Закарпатье пограничники Украины и Румынии разыскивают четырех уклоняющихся, потерявшихся в горах при попытке незаконно пересечь границу.

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