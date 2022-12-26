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У горах на Закарпатті загубились четверо ухилянтів: прикордонники України та Румунії почали пошукову операцію

У горах на Закарпатті загубились четверо ухилянтів: прикордонники України та Румунії почали пошукову операцію

Київ • УНН

 • 412147 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. На Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох ухилянтів, які загубилися у горах під час спроби незаконно перетнути кордон. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.

Цитата

"Учора вранці військовослужбовці відділу прикордонної служби "Ділове" отримали інформацію про те, що в районі гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали двох осіб, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їх поля зору", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У ДПСУ зазначають, що прикордонники негайно організували спільні з румунськими колегами пошукові заходи, що тривають і до тепер. На сьогодні до пошуків залучено вертолітну авіацію по обидва боки кордону. Пошукову операцію ускладнює високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки.

Керівництво Мукачівського прикордонного загону закликають усіх охочих утриматися від походів у високогір’я з метою збереження життя та здоров’я. 

Доповнення

14 грудня на березі Тиси румунські прикордонники виявили тіло загиблого чоловіка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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