В горах на Закарпатье потерялись четверо уклонистов: пограничники Украины и Румынии начали поисковую операцию

Цитата



"Вчера утром военнослужащие отдела пограничной службы "Деловое" получили информацию о том, что в районе горы Пип Иван Мармаросский румынские пограничники задержали двух человек, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу. Задержанными оказались граждане Украины. Они сообщили, что вместе с ими было еще четверо мужчин, которые скрылись из их поля зрения", - говорится в сообщении.



Детали



В ГПСУ отмечают, что пограничники немедленно организовали совместные с румынскими коллегами поисковые мероприятия. На сегодняшний день к поискам привлечена вертолетная авиация с обеих сторон границы. Поисковая операция затрудняет высокий снежный покров и плохую видимость, что препятствует использованию автомобильной техники.

Руководство Мукачевского пограничного отряда призывают всех желающих воздержаться от походов в высокогорья с целью сохранения жизни и здоровья.

Дополнение

14 декабря на берегу Тисы румынские пограничники обнаружили тело погибшего мужчины.