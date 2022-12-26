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В горах на Закарпатье потерялись четверо уклонистов: пограничники Украины и Румынии начали поисковую операцию

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. На Закарпатье пограничники Украины и Румынии разыскивают четырех уклонистов, которые потерялись в горах при попытке незаконно пересечь границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Цитата

"Вчера утром военнослужащие отдела пограничной службы "Деловое" получили информацию о том, что в районе горы Пип Иван Мармаросский румынские пограничники задержали двух человек, которые незаконно пересекли  украинско-румынскую границу. Задержанными оказались граждане Украины. Они сообщили, что вместе с ими было еще четверо мужчин, которые скрылись из их поля зрения", - говорится в сообщении.

Детали

В ГПСУ отмечают, что пограничники немедленно организовали совместные с румынскими коллегами поисковые мероприятия. На сегодняшний день к поискам привлечена вертолетная авиация с обеих сторон границы. Поисковая операция затрудняет высокий снежный покров и плохую видимость, что препятствует использованию автомобильной техники.

Руководство Мукачевского пограничного отряда призывают всех желающих воздержаться от походов в высокогорья с целью сохранения жизни и здоровья. 

Дополнение

14 декабря на берегу Тисы румынские пограничники обнаружили тело погибшего мужчины.

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