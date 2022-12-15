Уже 12 випадок: на березі Тиси румунські прикордонники виявили тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У середу, 14 грудня, на березі Тиси румунські прикордонники виявили тіло загиблого чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
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"Чоловіка без ознак життя виявили учора вранці. Жодних документів при ньому не знайшли. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили прикордонники, з початку вторгнення росії це вже 12 випадок виявлення тіла чоловіка на українсько-румунській річковій ділянці кордону.
У ДПСУ нагадали, що глибина річки Тиса, якою проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 2,5 метра, а ширина - 80 метрів.
"Вкотре закликаємо усіх охочих незаконно покинути територію України не ризикувати своїм життям і здоров’ям, та інформуємо про небезпеку при зануренні у холодну воду повноводних водойм", - додали у відомстві.
Доповнення
На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону 13 грудня затримали двох мешканців Одещини, які мали намір зануритися у крижану воду ріки Тиси.