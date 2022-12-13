Хотіли пливти в Румунію на дитячих кругах: на березі Тиси затримали двох чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали двох мешканців Одещини, які мали намір зануритися у крижану воду ріки Тиси. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує УНН.
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«Затримані планували незаконно потрапити в Румунію, попри усі ризики, пов’язані з подоланням річки з крижаною водою, потужною течією та встеленим кам’яними брилами дном. Щоб зменшити наслідки переохолодження, порушники планували обмотатися харчовою плівкою», - ідеться у повідомленні.
Деталі
У Держприкордонслужбі зазначили, що чоловіки хотіли збільшити шанси на виживання, приклеївши до тіла дитячі надувні круги, а сухий одяг, особисті речі, документи та кошти планували зберегти, замотавши у мішки для сміття.
На порушників склали документи адмінпровадження за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справу скерували до суду.
Варто зазначити, що українським прикордонникам відомо понад десять випадків від початку повномасштабного вторгнення росії, коли українські чоловіки гинули під час спроб незаконно перетнути кордон через Тису.
Доповнення
На Закарпатті прикордонники затримали 19-річного харків’янина, який планував перепливати річку Тиса, щоб незаконно дістатися до сусідньої Румунії. Він розповів, що прямував до Німеччини на змагання зі спортивних бальних танців.