Хотели плыть в Румынию на детских кругах: на берегу Тисы задержали двух мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда задержали двух жителей Одесской области, которые намеревались погрузиться в ледяную воду реки Тисы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, информирует УНН.
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«Задержанные планировали незаконно попасть в Румынию, несмотря на все риски, связанные с преодолением реки с ледяной водой, мощным течением и устланными каменными глыбами дном. Чтобы уменьшить последствия переохлаждения, нарушители планировали обмотаться пищевой пленкой», - говорится в сообщении.
Детали
В ГПС отметили, что мужчины хотели увеличить шансы на выживание, приклеив к телу детские надувные круги, а сухую одежду, личные вещи, документы и средства планировали сохранить, замотав в мусорные мешки.
На нарушителей составили документы админпроизводства по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дело направили в суд.
Стоит отметить, что украинским пограничникам известно более десяти случаев с начала полномасштабного вторжения россии, когда украинские мужчины погибали при попытках незаконно пересечь границу через Тису.
Дополнение
В Закарпатье пограничники задержали 19-летнего парня, который планировал переплывать реку Тиса, чтобы незаконно добраться до соседней Румынии. Он рассказал, что направлялся в Германию на соревнования по спортивным бальным танцам.