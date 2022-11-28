Танцівник намагався переплисти Тису до Румунії: каже, хотів потрапити на змагання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Закарпатті прикордонники затримали 19-річного харків’янина, який планував перепливати річку Тиса, щоб незаконно дістатися до сусідньої Румунії. Він розповів, що прямував до Німеччини на змагання зі спортивних бальних танців. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає УНН.
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«19-річного харків’янина, який мав намір перепливати річку Тиса, щоб незаконно дістатися до сусідньої Румунії, затримали учора прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що юнак не зміг надати чіткої відповіді про мету свого перебування у прикордонні, проте згодом зізнався, що планував незаконний перетин державного кордону.
«Кінцевою метою незаконної подорожі харків’янина мала стати Німеччина, де, зі слів юнака, на днях мають відбутися змагання зі спортивних бальних танців», - зазначається в повідомленні.
Так, щоб здійснити свої наміри, танцівник дістав контакти ділків, які за 2500 доларів США пообіцяли йому організувати безперешкодний перетин кордону річкою. Про небезпеку запропонованого способу перетину кордону та кількість потопельників у Тисі переправники воліли мовчати, тож хлопець не знав, якої складності перепону йому доведеться долати.
«Не знали нічого про наміри юнака і його рідні, адже однією із отриманих від організаторів переправлення інструкцій було мовчання про спосіб перетину кордону. Якби хлопця не зупинили прикордонники, він, з великою часткою ймовірності, міг поповнити сумну статистику потопельників», - йдеться в повідомленні.
Наразі оперативники загону встановлюють коло причетних до організації незаконної подорожі юнака осіб.
Доповнення
Від початку повномасштабного вторгнення росії понад 7,6 тисяч осіб намагалися незаконно виїхати з України, переважна кількість з яких – чоловіки.