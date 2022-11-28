Танцівник намагався переплисти Тису до Румунії: каже, хотів потрапити на змагання

Цитата

«19-річного харків’янина, який мав намір перепливати річку Тиса, щоб незаконно дістатися до сусідньої Румунії, затримали учора прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що юнак не зміг надати чіткої відповіді про мету свого перебування у прикордонні, проте згодом зізнався, що планував незаконний перетин державного кордону.

«Кінцевою метою незаконної подорожі харків’янина мала стати Німеччина, де, зі слів юнака, на днях мають відбутися змагання зі спортивних бальних танців», - зазначається в повідомленні.

Так, щоб здійснити свої наміри, танцівник дістав контакти ділків, які за 2500 доларів США пообіцяли йому організувати безперешкодний перетин кордону річкою. Про небезпеку запропонованого способу перетину кордону та кількість потопельників у Тисі переправники воліли мовчати, тож хлопець не знав, якої складності перепону йому доведеться долати.

«Не знали нічого про наміри юнака і його рідні, адже однією із отриманих від організаторів переправлення інструкцій було мовчання про спосіб перетину кордону. Якби хлопця не зупинили прикордонники, він, з великою часткою ймовірності, міг поповнити сумну статистику потопельників», - йдеться в повідомленні.

Наразі оперативники загону встановлюють коло причетних до організації незаконної подорожі юнака осіб.

Доповнення

Від початку повномасштабного вторгнення росії понад 7,6 тисяч осіб намагалися незаконно виїхати з України, переважна кількість з яких – чоловіки.