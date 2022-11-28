Танцовщик пытался переплыть Тису в Румынию: говорит, хотел попасть на соревнования
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На Закарпатье пограничники задержали 19-летнего харьковчанина, который планировал переплывать реку Тиса, чтобы незаконно добраться до соседней Румынии. Он рассказал, что направлялся в Германию на соревнования по спортивным бальным танцам. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
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«19-летнего харьковчанина, намеревавшегося переплывать реку Тиса, чтобы незаконно добраться до соседней Румынии, задержали вчера пограничники отдела «Деловое» Мукачевского отряда», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что юноша не смог дать четкого ответа о цели своего пребывания в пограничном, однако впоследствии признался, что планировал незаконное пересечение государственной границы.
«Конечная цель незаконного путешествия харьковчанина должна была стать Германия, где, по словам юноши, на днях должны состояться соревнования по спортивным бальным танцам», - отмечается в сообщении.
Так, чтобы осуществить свои намерения, танцовщик получил контакты дельцов, которые за 2500 долларов США пообещали ему организовать беспрепятственное пересечение границы по реке. Об опасности предложенного способа пересечения границы и количестве утопающих в Тисе переправчики предпочитали молчать, поэтому парень не знал, какой сложности преграды ему придется преодолевать.
«Не знали ничего о намерениях юноши и его родные, ведь одной из полученных от организаторов переправки инструкций было молчание о способе пересечения границы. Если бы парня не остановили пограничники, он, с большой долей вероятности, мог пополнить печальную статистику утопленников», – говорится в сообщении.
В настоящее время оперативники отряда устанавливают круг причастных к организации незаконного путешествия юноши.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения рф более 7,6 тысяч человек пытались незаконно уехать из Украины, подавляющее число из которых – мужчины.