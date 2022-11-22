ДПСУ: понад 7,6 тисяч осіб незаконно намагалися виїхати з України від початку повномасштабного вторгнення рф

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“Щоденно продовжують затримувати порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон. Це і по зеленій ділянці кордону, тобто, поза межами пунктів пропуску. Також це відбувається і в пунктах пропуску, коли громадяни намагаються використати підроблені документи. Щодо статистики – з 24 лютого було затримано більше 7 600 таких порушників. Ще понад 3,5 тисячі осіб зупинено в пунктах пропуску під час спроби виїхати за підробленими документами або в інший незаконний спосіб”, – констатував Демченко.

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За його словами, військовослужбовці щоденно відмовляють у перетині кордону на виїзд з України близько 150 особам. Переважна кількість становлять чоловіки, які підпадають під обмеження щодо перетину кордону на виїзд під час дії воєнного стану.

Речник ДПСУ додав, що протягом жовтня поза пунктами пропуску порушники найбільш активно намагалися незаконно перетнути кордон на ділянці кордону з Румунією та Молдовою, а також в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною та Польщею.

“Загалом у жовтні спостерігалася тенденція до зменшення спроб здійснення вказаних правопорушень, що власне, обумовлено проведенням правоохоронцями профілактичних заходів, а також у зв’язку з погіршенням погодних умов”, – відзначив він.

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